السودان يسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 83 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11385 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 717 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 5890 حالةً.

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