شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضبط 16 شخصا دخلوا المشاعر المقدسة دون تصريح وغرامة 10 آلاف ريال على كل منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى للأمن العام بالسعودية إيقاع العقوبة خلال الأيام السبعة الماضية على (16) شخصاً بواقع (10000) ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح، و بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى ، مزدلفة ، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءً من تاريخ 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، بحق (16) مخالفاً وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (10000) ريال.

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