شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف أبوظبى".. حملة لإنعاش السياحة الداخلية فى الإمارة الاماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبي حملة جديدة بعنوان "اكتشف أبوظبي" بهدف تعزيز السياحة الداخلية في الإمارة حيث تتضمن الحملة مجموعة واسعة من البرامج التي يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة منها خلال فصل الصيف في مختلف أرجاء الإمارة. وتماشيًا مع تطبيق سلسلة الإرشادات والمبادئ التوجيهية الصارمة التي يحددها برنامج شهادة Go Safe، سيخضع موظفو الخطوط الأمامية في جميع الوجهات والمنشآت المعتمدة إلى اختبارات كوفيد-19 دورية كل 14 يومًا.

قالت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فى بيان انها تتعاون في هذه الحملة مع عدد من شركائها في القطاعين الحكومي والخاص بهدف دفع عجلة القطاع السياحي بالتزامن مع بدء العودة التدريجية لعدد من الخدمات في مختلف القطاعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها حكومة الإمارات. وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تعد حملة "اكتشف أبوظبي" فرصة مميزة لسكان الدولة لاستكشاف والاستمتاع بمميزات أبوظبي من جديد".

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وأضاف "ساهم التعاون الوثيق الذي جمع القطاعين الحكومي والخاص في وضع مجموعة واسعة من العروض والأنشطة التي تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع".

ونجحت أبوظبي في وضع نموذج وقائي يحتذى به عالمياً في احتواء انتشار فيروس كوفيد-19 على كافة الأصعدة تزامن مع العودة التدريجية لعدد من الوجهات والمنشآت السياحية.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبي أن نسبة الإشغال الفندقي في الإمارة شهدت زيادة بنحو 3% منذ مطلع يوليو الجاري. وأوضحت الدائرة فى بيان أن القطاع السياحي في الإمارة يشهد تقدماً ملحوظاً مع بدء العودة التدريجية لحركة الطيران حول العالم، حيث من المتوقع أن تستمر نسب الإشغال بالارتفاع مع إطلاق عدد من المبادرات، تمهيداً لعودة كامل نشاط القطاع السياحي في أبوظبي. وقال البيان أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عملت إلى جانب شركائها المحليين خلال الفترة الماضية على إطلاق عدد من المبادرات التحفيزية لدعم إعادة افتتاح المنشآت الفندقية والوجهات السياحية والثقافية .