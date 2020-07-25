شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة المنورة تُلزم مقاول بتحمل تكاليف إعادة سفلته أحد الطرق لعدم جودته فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزمت أمانة المدينة المنورة، أحد مقاولى مشاريع السفلتة بمنطقة العزيزية، بكشط وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة للطريق، والذي نفذه مؤخرًا وتحميله التكاليف المالية لأعمال إعادة السفلتة بعد ظهور ملاحظات فنية بالطريق أكدتها اختبارات الجودة. وكشفت الأمانة بحسب صحيفة "الوئام" أنها ألزمت المقاول بكشط أجزاء من طريق الربيع الأنصاري بمنطقة العزيزية الذي يبلغ طوله 1350 متر، ويتراوح عرض الكشط ما بين 8 14 متر ، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدة أمانة المنطقة أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرصها على تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وأهمية تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المشاريع المنفذة.

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