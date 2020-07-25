شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع اللبنانية تكشف إصابة ابنتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، يوم السبت، إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وقالت زينة عكر فى تغريدة "تويتر": "قمت وعائلتى بإجراء فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية".
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت "للتأكد أعدنا الفحوصات بعد أيام وتبين أن فحص ابنتنا إيجابى وفحوصاتنا سلبية وجاءت نتائج العاملين معنا سلبية أيضا، تابعت بالقول، "إبنتنا فى الحجر100%"
واختتمت التغريدة بالقول، "كلنا رجاء بأن يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات واجراءات الوقاية لكى نحد من خسائرنا الصحية".
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