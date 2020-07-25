فلسطين.. وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الأجهزة الأمنية

رام الله / الخليج 365

ـ عماد الدين دويكات، أمين سر حركة "فتح" في منطقة بلاطة البلد شمالي الضفة الغربية

ـ دويكات كان ضمن شباب محتج على إغلاق أحد المحلات التجارية في المنطقة

ـ السلطات الفلسطينية قررت إغلاق كافة محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الخميس حتى صباح الأحد، لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت السلطات الفلسطينية، مساء السبت، وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الأجهزة الأمنية، خلال شجار في منطقة بلاطة البلد، بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان، في بيان، إن الشاب عماد الدين دويكات، الذي يشغل منصب أمين سر حركة "فتح" في بلاطة البلد، توفي "متأثرا بإصابته خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم مع الأجهزة الأمنية في المنطقة".

وأضاف رمضان "سنقف عند مسؤولياتنا بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية".

وكان رمضان قال في بيان سابق، قبل إعلان مقتل دويكات، إن الشجار الذي وقع في المنطقة، أسفر عن إصابات بين المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية.

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وقال شهود عيان، للأناضول، إن "بلاطة البلد" شهدت مسيرة غاضبة لأهالي المنطقة، عقب المواجهات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأوضح الشهود، أن الشجار الذي حدث في "بلاطة البلد"، وشهد مقتل الشاب دويكات، كان على خلفية فتح أحد المحلات التجارية في المنطقة، رغم قرار الإغلاق.

وأشاروا إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حضرت لإغلاق المحل، قبل أن تندلع مواجهات مع شبان من البلدة.

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت إغلاق كافة محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الخميس حتى صباح الأحد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، بالإضافة إلى 627 حالة تعافٍ.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 12.795حالة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بينها 78 وفاة، و4256 متعافيا.

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