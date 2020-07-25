الأردن.. "شورى الإخوان" يجدد لـ"الذنيبات" مراقبا عاما

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

انتخب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، السبت، عبد الحميد الذنيبات، مراقبا عاما لها، لولاية ثانية تستمر أربع سنوات، وفق قيادي بالجماعة.

وبحسب القيادي الذي تحدث للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، فاز الذنيبات بالتزكية، عقب انتخابات جرت بحضور كامل أعضاء المجلس.

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وأضاف أن المجلس انتخب أيضا جميل أبو بكر، رئيسا له، وبالتزكية أيضا، خلفا لحمزة منصور.

جدير بالذكر أن مجلس شورى الإخوان، أعلى سلطة تشريعية ورقابية للجماعة في الأردن، ويتكون من 56 عضوا بمن فيهم الرئيس.

وشهدت الجماعة انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابا على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/ آذار 2015.

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