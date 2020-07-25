اليمن.. وفاة 13 شخصا جراء سيول بالحديدة

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، السبت، مصرع 13 شخصا جراء سيول شهدتها محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن "سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة (بدأت الجمعة) أسفرت عن مصرع 13 شخصا بمديريات (الزهرة) و(القناوص) و(اللحية) بالحديدة"، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بشأن ملابسات وقوع الضحايا.

كما أدت السيول -وفق الوكالة- إلى "جرف 50 منزلا، وتضرر مئات أخرى، إضافة لجرف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ونفوق مئات الأبقار والمواشي".

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وفي وقت سابق السبت، توقع المركز الوطني للأرصاد باليمن هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها رياح شديدة وعواصف رعدية وتدفق للسيول في الشعاب والوديان على سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية في محافظات مأرب والبيضاء والجوف وشبوة وحضرموت.

كما توقع، في بيان، امتداد هطول الأمطار إلى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية بمحافظتي الحديدة وتعز، وأجزاء من السواحل الجنوبية، خاصة سواحل عدن وأبين ولحج.

ودعا المركز سكان المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة؛ حفاظا على سلامتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.