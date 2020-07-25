الإغاثة التركية تشيد أكبر مسجد في عفرين

هطاي / الخليج 365

بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، بناء مسجد "الذاكرين" في مدينة عفرين السورية، ويتسع لـ 1500 مصلٍ.

وبحسب بيان صادر عن "İHH"، السبت، شارك نائب رئيس الهيئة إرهان يملاك، في وضع حجر الأساس، على أن ينتهي بناؤه في غضون عام.

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وأشار يملاك، في البيان، إلى قلة عدد المساجد في مركز مدينة عفرين، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الدولة التركية بجانب منظمات المجتمع المدني، من أجل تأسيس الأمن والاستقرار في المدينة.

وأوضح أن المسجد يتسع لـ 1500 مصلٍ، وسيكون بذلك من الأكبر في المنطقة.



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