شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. مداهمة مستودع يغش قطع غيار السيارات ومصادرة 40 ألف منتج مقلد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة، مستودع مخالف في الرياض يغش في قطع غيار السيارات، بتزوير بيانات بلد المنشأة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم ضبط 40 ألف قطعة غيار مقلدة من “China” إلى “USA”، وتم إغلاق المستودع والقبض على العمالة.

وأضافت وزارة التجارة، أنه تم إحالة العمالة المتورطة في عملية التزوير للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.