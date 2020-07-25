شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ترك «الأضاحي» في الحوش.. هذا ما فعلته بسيارة أحد المواطنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام مجموعة من الخراف بإحداث أضرار بسيارة أحد المواطنين. وظهر خلال المقطع أحد المواطنين وثق مقطع فيديو للأضرار التي لحقت بسيارته الجديدة بسبب الخراف بعد أن تركها في الحوش بجوار سيارته. وقال المواطن، في المقطع المتداول، إن الخراف عندما رأت نفسها في طلاء السيارة بدأت في نطح السيارة برؤوسها مما تسبب في تضرر الطلاء وهيكل السيارة الخارجي.

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