تأجيل مناورات "النجم الساطع" في مصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - معرض للأسلحة بالتزامن مع انطلاق مناورات النجم الساطع

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، تأجيل مناورات "النجم الساطع"، التي كان من المقرر أن تستضيفها القوات المسلحة المصرية في سبتمبر القادم بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت القيادة في بيان أن مناورات "النجم الساطع" التي تشارك فيها قوات عسكرية من عدد من الدول سيتم إجراؤها وفقا لذلك في سبتمبر 2021.

وشددت في الوقت نفسه على أنها "تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقة التدريبية التي استمرت لعقود واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين المهمين والدول الأخرى".

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وتعد مناورات النجم الساطع من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم.

وتقام في مصر بصفة دورية بين أكثر من دولة، حيث بدأت المناورات لأول مرة في أكتوبر 1980 بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، واستأنفت في عام 1981 ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.