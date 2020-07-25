صراع مقعدي أوروبا والبقاء يتصدر مشهد ختام «البريميرليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخوض الأندية الإنجليزية غداً الأحد المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، مع تواصل الصراع على التأهل الى المسابقتين القاريتين، والبقاء في دوري الأضواء.

وتخوض ثلاثة أندية سباقاً محموماً على حجز البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، هي مانشستر يونايتد الثالث (63 نقطة) وتشيلسي الرابع (63 نقطة) وليستر سيتي الخامس (62 نقطة).

وستكون المعركة الأشد في المرحلة التي تقام كل مبارياتها عند الساعة السابعة مساء الغد، بين ليستر وضيفه يونايتد، بينما يستضيف تشيلسي ولفرهامبتون الذي يخوض بدوره صراعاً على مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

ويتقدم مانشستر يونايتد في الترتيب بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع ونقطة عن ليستر الخامس، لذلك يكفيه التعادل لتحقيق التأهل الأوروبي، وهو نفس الأمر مع تشيلسي الذي يبحث عن التعادل فقط، ولاسيما أن منافسيه المباشرين سيلعبان بمواجهة بعضهما.

وفي ذيل الترتيب، ستكون المعركة على أشدها أيضاً بين أستون فيلا صاحب أول مراكز الأمان، وواتفورد صاحب أول مراكز الهبوط، إذ يتساويان بالنقاط ويفصل بينهما فارق هدف واحد فقط.