مصر تدعو مواطنيها بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

ونشر مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن وزارتي الهجرة والخارجية يعملان على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج، من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن، يوم الأحد المقبل، القائمة النهائية للمرشحين، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، حتى يتمكن المواطنين بالخارج الاطلاع عليها.

ووجهت بتشكيل فريق عمل بالوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات المواطنين حول خطوات المشاركة في التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ.

‏‎‏‎ولفتت نبيلة مكرم إلى أن ذلك‪ ‎‬فى إطار دور وزارة الهجرة المعنى برعاية المصريين في الخارج، وإعلامهم بالمستجدات ودمجهم في العملية السياسية، واستجابة لمطالبهم واستفساراتهم.