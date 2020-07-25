شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنهى العزل المفروض على الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز التواصل الحكومى بالكويت على تويتر، اليوم السبت، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح غد الأحد.

والفروانية، هى آخر منطقة معزولة فى الكويت، التى أعلنت تسجيل 63309 حالة إصابة بفيروس كورونا و 429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل، قد أعلن الصباح اليوم السبت، شفاء 692 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 53 ألفا و607 حالات.

Advertisements

وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ692 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 668 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).