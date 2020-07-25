شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 20 شخصا بكورونا فى أبوظبى خلال حفل زفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مركز أبوظبى للصحة العامة، اليوم السبت، عن إصابة أكثر من 20 شخصاً من أحد الأسر وجيرانهم المخالطين لهم نتيجة حضور عرس عائلي، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وحذر المركز من التهاون فى إجراءات الاحترازية، ودعا إلى التقيد التام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الجميع.

و وفقا لما نشر على موقع "الإمارات نبوز"، نشر المركز تفاصيل الواقعة فى فيديو توعوى لقصة واقعية، خاصة بعائلة ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية، ولا تخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى، قام أحد أفرادها بالذهاب إلى منزل أقارب لهم لتقديم واجب العزاء، وأصيب بالعدوى من شقيق المتوفى والذى كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد ولا تظهر عليه أى أعراض للمرض.

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وأوضح المركز، أن هذه العائلة قامت بعد عدة أيام بعقد قران إحدى بناتها، وأقاموا حفل زفاف عائلى صغير، لكنهم لم يلتزموا بالتباعد الجسدى خلال العرس، وعقب أسبوعين من الحفل بدأت تظهر الأعراض وانتشر الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.

وكانت المتحدث الرسمى عن القطاع الصحى فى الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، قد حذرت من التعامل مع الأزمة على أنها انتهت، مشيرة إلى أنه من الخطورة الشديدة تجاهل الأفراد لأهمية التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وقالت: “الحذر الذى يجب أن نكون عليه خلال هذه الفترة والفترة القادمة يجب أن يكون أشد وأكبر من الفترة الماضية، وتبنى أسلوب حياة جديد واستخدام روتينى للكمامات والتعقيم الدورى والحفاظ على مسافة المترين للتقليل من انتشار المرض”.