شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اقتصار القطع الفنية بمقرات الجهات الحكومية على الأعمال الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت موافقة المقام السامي على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

وتضمن التوجيه «التأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة لتتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية».

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان هذه الخطوة «دعماً للفنون والإبداع» في البلاد. وكان مجلس الوزراء، قد وجّه في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.