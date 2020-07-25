شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار الخير تُضفي روحانيةً على ساحات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هطلت أمطار الخير، اليوم السبت، على ساحات المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، في مشاهد أضفت روحانية على وبهاء على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات هطول أمطار الخير والبركة على المسجد النبوي الشريف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.