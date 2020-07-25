شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق الهدا بالطائف في الاتجاهين بعد إغلاق مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة، قبل قليل، إعادة فتح طريق الهدا في محافظة الطائف في كلا الاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وكانت الإمارة، قد أعلنت في وقت سابق مساء اليوم السبت، إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بالطائف بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.