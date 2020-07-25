شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجار»: 125 ريالاً مقابل توثيق العقود السكنية على الشبكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مبادرة وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان إن المقابل المالي لجميع العقود السكنية الموثّقة على الشبكة أصبح ثابتاً، سواء كان العقد جديداً أو متجدداً.

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وأوضح حساب مبادرة “إيجار” على موقع “تويتر” أن المقابل المالي للعقد السكني هو 125 ريالا للعقد الواحد، عن كل سنة.

وأفادت “إيجار” بأنه يمكن للمؤجر سدادقيمة المقابل المالي للعقود المتجددة والمسجلة على الشبكةعن طريق رصيد المؤجر أو الوسيط العقاري على شبكة “إيجار” أو من خلال فاتورة سداد الصادرة، مهيبة بالمؤجرين توثيق عقودهم والاستفادة من قنوات الدفع المتاحة.