- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجار»: 125 ريالاً مقابل توثيق العقود السكنية على الشبكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت مبادرة وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان إن المقابل المالي لجميع العقود السكنية الموثّقة على الشبكة أصبح ثابتاً، سواء كان العقد جديداً أو متجدداً.
وأوضح حساب مبادرة “إيجار” على موقع “تويتر” أن المقابل المالي للعقد السكني هو 125 ريالا للعقد الواحد، عن كل سنة.
وأفادت “إيجار” بأنه يمكن للمؤجر سدادقيمة المقابل المالي للعقود المتجددة والمسجلة على الشبكةعن طريق رصيد المؤجر أو الوسيط العقاري على شبكة “إيجار” أو من خلال فاتورة سداد الصادرة، مهيبة بالمؤجرين توثيق عقودهم والاستفادة من قنوات الدفع المتاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر «إيجار»: 125 ريالاً مقابل توثيق العقود السكنية على الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.