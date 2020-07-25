شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الصحة» بشأن تأثر حاستي الشم والتذوق بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أن فقدان حاستي الشم والتذوق بعد التعافي من فيروس كورونا لا يعني استمرار الإصابة بالفيروس.

وأجابت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: ردا على سؤال أحد الأشخاص أنه بعد الإصابة وانتهاء العزل (10) أيام لم تعد لي حاسة الشم والتذوق حتى الآن، هل يعني أني لازلت مصابا؟ بقولها “لا.. فقد يكون الجسم تعافى بالفعل ولكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم”.

وأضافت وزارة الصحة أن استعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من فيروس كورونا يكون ببطء.