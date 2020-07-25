انخفاض عدد الإصابات النشطة بكورونا بين الفلسطينيين رغم تسجيل حالات جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحد أفراد الأمن الفلسطيني يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم 5 مايو 2020

قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا المستجد بين الفلسطينيين انخفض إلى 8464 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس آذار في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256 ووصل عدد حالات الوفاة إلى 74 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أنها سجلت 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية علاوة على 627 حالة تعافي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة كانت في محافظات القدس بواقع 220 حالة والخليل 64 حالة وخمس حالات في رام الله والبيرة و13 حالة في طولكرم وثماني حالات في بيت لحم وإصابة واحدة في جنين و34 حالة في نابلس و32 إصابة في أريحا والأغوار وأربع حالات في قلقيلية وحالة واحدة في سلفيت.

Advertisements

وذكرت الوزارة في بيانها أن من بين المصابين بفيروس كورونا هناك ”15 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الصناعي“.

وينتهي صباح الأحد الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة الفلسطينية على الضفة الغربية منذ مساء يوم الخميس مع السماح للمخابز والصيدليات بالعمل.