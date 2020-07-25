الأهلي يُنهي الجدل في ملف إصابة طاهر محمد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

انهى مسئولو النادي الأهلي المصري الجدل في انباء معاناة طاهر محمد طاهر صفقة الفريق الجدبد القادم من المقاولون العرب من إصابة مزمنة في العضلة الضامة والحوض،بعمل الكشف الطبي للاعب خلال الساعات الماضية،واكد مسئولو الأهلي ان اللاعب اجتاز الاختبار الطبي الشامل الذي خضع له بنجاح، لينهي الجدل حول معاناه طاهر من اصابة مزمنة.

وكشف مسئولو الأهلي ان دفع قيمة صفقة طاهر سيبدأ بداية من شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيتم الدفع على ٤ اقساط على ان يكون آخر قسط في شهر يناير/ كانون الثاني 2022 .

من جهة أخرى،أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن قرار لجنة شئون اللاعبين، بشأن أحمد الشناوى لاعب الزمالك ليس غرامة وإنما عبارة عن رد المبلغ الذى حصل عليه كمقدم تعاقد لتجديد عقده مع الزمالك وبعد انتقاله لبيراميدز فيجب رد مبلغ الـ8 ملايين جنيه للفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه لم يتم إيقاف اللاعب كما يتردد لأن القرار الصادر من لجنة شئون اللاعبين هو حكم من الدرجة الأولى ويحق للاعب الإستئناف عليه ولم يصل القرار لدرجة الالزام.