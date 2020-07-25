المطروشي:سأتأهل إلى أولمبياد طوكيو بذراعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يسابق سباح منتخب الإمارات ونادي الوصل يوسف المطروشي ( 17عاماً) الزمن بتدريبات يومية كثيفة من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، وفرصته مواتية بعدما أصبح قريباً من تحقيق حلمه ونيل شرف تمثيل الإمارات في المحفل الدولي الأكبر على الإطلاق.

ويبلغ رقم يوسف المطروشي الشخصي في سباق 100 متر حرة (52.66 ثانية) سجله في بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت في فبراير/ شباط الماضي، ويفصله عن بلوغ أولمبياد طوكيو أقل من 3 ثوان، ورقم التأهل المطلوب (50.03 ثانية).

وأكد المطروشي لــــــ «الخليج الرياضي» أنه يعيش سباقاً مع الزمن من أجل التأهل بالتدريب يومياً بواقع 6 حصص أسبوعياً في مسبح نادي الوصل تحت إشراف مدرب النادي محمد حسن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، مضيفاً:«ما زلت أعاني عدم الاهتمام من الجهات ذات العلاقة بشأن تأهلي لكنني مصرّ على التأهل، وثقتي كبيرة في قدراتي ورغم عدم وجود أي دعم أو تنسيق معي من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية أو اتحاد السباحة، وسواء وجد الدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي، أو لم يوجد فسوف أتأهل بذراعي، لأن هدفي الأسمى هو رفع علم بلادي في الأولمبياد».

دعم دولي

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» أمس عن تقديم دعم يتجاوز الــــــ6 ملايين دولار لمساعدة الرياضيين على المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل، وسيحصل كل رياضي على مبلغ ألفي دولار شهرياً لتغطية تكلفة معيشته وتدريباته تحت إشراف مدربين عالميين في منشآت رفيعة المستوى، وذلك ضمن خطته لدعم مواجهة آثار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتشمل منحة الاتحاد الدولي أربعة ملايين دولار ستوزع على 160 اتحاداً وطنياً للسباحة، علاوة على مليوني دولار للرياضيين المختارين للمشاركة في برنامج منح الاتحاد الدولي للسباحة عبر مراكز التدريب التابعة للاتحادات الوطنية، علاوة على 460 ألف دولار مقدمة إلى المنظمات القارية الخمس لتأمين موارد إضافية للرياضيين.

ويتضمن برنامج منح الاتحاد الدولي للسباحة تقديم مساعدات إلى 100 سباح من الاتحادات الوطنية التي لا تملك حالياً رياضيين حققوا معايير التأهل الأولمبية،موزعين على 80 في السباحة و20 في الغطس،وسيتم توفير تدريبات مكثفة لهم في مراكز الاتحاد الدولي للتدريب في السنغال وتايلاند وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسباحة خوليو ماليوني:«قرار المكتب التنفيذي للاتحاد يأتي ضمن برنامج شامل لدعم رياضيي النخبة المرشحين لإحراز الميداليات، بالإضافة إلى رياضيي الجامعات في البلدان النامية، والهدف الرئيسي تأمين مساعدة مباشرة للرياضيين للاستعداد للمنافسة في طوكيو ومن منطلق قناعتنا بأهمية دعم الرياضيين من النخبة المرشحين للميداليات بالإضافة إلى الأقل خبرة من الدول النامية ممن يحاولون تحقيق معايير التأهل إلى الأولمبياد».