العين بطل كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت جوجيتسو أرينا أمس السبت ختام الجولة النهائية لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وسط منافسات حامية جمعت بين الأندية الـ5 المتأهلة من الجولة الثانية على مستوى الدولة للفوز بواحد من أغلى الألقاب الوطنية. واختتمت بطولة أمس موسم فعاليات الجوجيتسو 2019-2020، بعد توقفها خلال المرحلة الماضية، لتعود فعاليات الجوجيتسو لبساط النزالات بكل حماسة، وتكلل نادي العين بلقب كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في فئة الكبار، في حين حاز نادي الوحدة على لقب فئة الشباب ونادي بني ياس احتل صدارة فئة الناشئين.

حضر الجولة الختامية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي - رئيس مجلس إدارة نادي بني ياسي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخالد راشد الهنائي المدير التنفيذي للنادي والمجموعة والمشرف العام لرياضة الجوجيتسو في نادي الوحدة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، وطارق عمر البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة لدى الاتحاد، وعبدالله الشحي إداري رياضة الجوجيتسو في نادي العين.

ومع ختام الجولة الثالثة، واحتساب نتائج الجولتين الأولى والثانية، تمكن نجوم نادي العين بفئة الكبار من تقديم أداء مذهل حصدوا بفضله لقب بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو،حيث حصد«الزعيم» 390 نقطة في فئة الكبار متقدماً على ناديي الجزيرة والوحدة.

وفي فئة الشباب كانت الصدارة للوحدة مع 466 نقطة، والذي تفوق لاعبوه بفارقٍ بسيط عن شباب العين الذي حل ثانياً برصيد 460 نقطة، وليذهب المركز الثالث لنادي الجزيرة برصيد 141 نقطة.

ونجح ناشئو بني ياس في حصد المركز الأول عن فئة الناشئين برصيد تراكمي بلغ 555 نقطة، وليحل العين ثانياً برصيد 454 نقطة والوحدة ثالثاً برصيد 356 نقطة.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «اختتمت فعاليات اليوم (أمس) موسم الجوجيتسو 2019-2020، لتمنحنا الفخر الكبير لرؤية ابطال الإمارات مجدداً على بساط النزال الذين تجاوزوا جميع التحديات وقدموا قدوةً تحتذى في معاني التصميم على الإنجاز، وسنبدأ الاستعداد لبداية موسم رياضي جديد سيكون حافلاً بالإثارة والحماس كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية وسنحرص على مواصلة الارتقاء برياضة الجوجيتسو انطلاقاً من التطوير المستمر لبطولاتنا المحلية التي أثبتت أهميتها في إنتاج المواهب والنجوم الواعدين».

وتقدم الظاهري بالشكر إلى جميع الأندية التي أثرت بمشاركتها البطولة رغم الظروف الاستثنائية.

من جانبه قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إنّ أداء اللاعبين من مختلف الفئات كان مُشجعاً للغاية، وزوّد الفريق الفني في الاتحاد بمعلومات قيّمة سيتم الاستفادة منها لتطوير مستويات اللاعبين مستقبلاً.

وقال: «سُررنا للغاية لما أظهره اللاعبون على بساط النزال من حماسة ورغبة بالتنافس. واتسمت هذه الأوقات بالكثير من الغموض في جميع أنحاء العالم، غير أنّ مجتمع الجوجيتسو في الإمارات بقي متكاتفاً وواصل العمل سواءً من خلال التدريب في المنزل أو المعسكرات التدريبية المغلقة التي ينظمها الاتحاد».