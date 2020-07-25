دبي.. الإفراج عن 203 من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي بمناسبة عيد الأضحى

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر الإفراج الصادر عن بن راشد، يأتي في إطار الحرص على إدخال السرور والبهجة على قلوب كافة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، حتى وإن كان هناك من حاد عن الطريق القويم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

​وذلك سعياً منه في مثل هذه المناسبات أن يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كأشخاص أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع.

وأكد بن راشد أن النيابة العامة ستتخذ على الفور كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي للإفراج عن المشمولين بالعفو لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم والانضمام إلى أسرهم وذويهم خلال عيد الأضحى المبارك.