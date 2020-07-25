مصر... محطات القياس الرئيسية لمياه النيل في الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات

كما أظهرت اللجنة في اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية المصرية، الدكتور محمد عبد العاطي، أن معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل.

ووجه وزير الري المصري خلال الاجتماع بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل، ومعدلات سقوط الأمطار، مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة علي طول النهر.

واستعرضت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل في اجتماعها اليوم الموقف المائي، وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

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كما تابع الاجتماع الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا، بما يمنع حدوث أي شكاوي من توفير المياه.

وناقشت اللجنة كذلك كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه، بما يعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.