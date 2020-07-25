كما أظهرت اللجنة في اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية المصرية، الدكتور محمد عبد العاطي، أن معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل.
ووجه وزير الري المصري خلال الاجتماع بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل، ومعدلات سقوط الأمطار، مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة علي طول النهر.
واستعرضت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل في اجتماعها اليوم الموقف المائي، وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
كما تابع الاجتماع الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا، بما يمنع حدوث أي شكاوي من توفير المياه.
وناقشت اللجنة كذلك كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه، بما يعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... محطات القياس الرئيسية لمياه النيل في الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.