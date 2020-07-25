شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن عودة حركة الطيران فى 5 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، أن اعادة فتح المطارات وعودة الطيران الدولي ستكون في الخامس من أغسطس.

وقال مستو في تصريحات لقناة المملكة السبت، إن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال رحلات الطيران الدولي، وفق ما نشرت وسائل إعلام أردنية.