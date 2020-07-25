شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 1443 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى تونس، اليوم السبت أنه تمّ إجراء 1457 تحليلا مخبريا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينها 53 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 89318.

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وأوضحت "الصحة التونسية"، أنه تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا من بينهم 18 حالة إصابة جديدة: منها حالتى إصابة محلية و16 حالة إصابة وافدة و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات 1443 حالة.

وأشارت زارة الصحة فى تونس إلى أن الحالات المسجلة موزعة كالآتي: 1133 حالة شفاء و50 حالة وفاة و 260 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 7 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.