شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانية تثير الجدل بعد انهيارها داخل أحد البنوك لعدم حصولها على أموالها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية "سكاى نيوز عربية"، مقطع فيديو لسيدة لبنانية من داخل أحد المصارف اللبنانية وهي تصرخ غاضبة خلال المطالبة بأموالها بعد تقديمها جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منها لكن دون جدوى.

ويتضح من الفيديو أن السيدة اللبنانية تطلب نقودها من البنك لإرسالها إلى أحد أقاربها الذى يدرس خارج لبنان، إلا أن البنك لم يعطيها أموالها في ظل أزمة اقتصادية تعصف بلبنان، حيث حظي الفيديو بالكثير من المشاهدات وكذلك الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.



فتاة لبنانية تصرخ في أحد المصارف

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، فى حين يرى وزراء وسياسيون من مختلف القوى السياسية اللبنانية، أن هذه الفترة هى الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التى عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.

Advertisements



فتاة لبنانية تصرخ في أحد المصارف (2)

من ناحية أخرى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تضامن المنظمة الأممية مع لبنان في ظل الظروف التي يمر بها، ودعم كل ما من شأنه تحقيق التعافي للبنان وتجاوزه المرحلة الدقيقة التى يمر بها.



جاء ذلك فى اتصال هاتفي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع فى لبنان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها – أن عون أعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة، ومؤكدا العمل على تجاوز المحنة الراهنة بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين ويمكنهم من استعادة الدور الذي طالما لعبه لبنان في محيطه والعالم.