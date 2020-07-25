شكرا لقرائتكم خبر عن 605 إصابة و10 وفيات خلال 24 ساعة بفيروس كورونا في الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، عن تسجيل 605 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 26764 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. Advertisements أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى1146، بعد تسجيل 10 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. وبلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا 383 حالة، ليرتفع إجمالا إلى18076، فيما يتواجد 63 مريضا بالعناية المركزة.

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