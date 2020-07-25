شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية أمام السفارة الأمريكية فى بروكسل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت رابطة المغتربين السوريين فى بلجيكا، بمشاركة أبناء الجالية السورية والعربية، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية فى بروكسل رفضاً للعقوبات الغربية والأمريكية المفروضة ضد سوريا وشعبها ومنها "قانون قيصر".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن وكالة "سانا"، للأنباء صور ومقطع فيديو يظهر كيف رفع المشاركون بالوقفة العلمين السورى والروسى ورددوا الهتافات المنددة بالعقوبات الأمريكية والغربية ضد سوريا، مؤكدين أن "هذه الإجراءات الأحادية الجانب تصيب بشكل مباشر معيشة السوريين وتؤثر فى حياتهم اليومية مطالبين برفعها فوراً".

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وقال رئيس رابطة المغتربين السوريين فى بلجيكا واللوكسبمورغ انطوان قسيس، أن "المشاركة فى هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل أبناء الجالية السورية وبعض الأصدقاء العرب والأجانب جاءت للتعبير عن رفض العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على الشعب السورى وخاصة ما يسمى "قانون قيصر".

وأضاف، تمس بشكل مباشر الوضع المعيشى للمواطن السورى وتشكل جريمة بحق الإنسانية والشعوب وهى شكل من أشكال قانون شريعة الغاب لذلك لابد من رفع هذه العقوبات بأشكالها المختلفة.