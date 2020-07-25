شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يبحث مع عدد من القيادات المحلية تطورات الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيله صالح عيسى، السبت، عميد بلدية طبرق وأعضاء المجلس التسييرى للبلدية ورؤساء فروع البلدية عين الغزالة والقرضبة وباب الزيتون وقابس وكمبوت والجغبوب ورئيس مجلس الحكماء والأعيان بالبلدية ومدير الحرس البلدى ومدير المركز الطبى طبرق وعدد من مدراء الادارات بالبلدية.

قال فتحى المريمى المستشار الاعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى أن المستشار عقيلة صالح ناقش خلال هذا اللقاء الانجازات التى أنجزت من المشاريع المختلفة فى بلدية طبرق والتى تحت الانجاز والاحتياجات التى تحتاجها بلدية طبرق فى مختلف القطاعات الخدمية فى كل فروع البلدية.

وأشار المريمى إلى أنه تم النقاش والحوار حول الجولات التى قام بها رئيس مجلس النواب الليبى لعدد من الدول المدة الماضية. كما أكد المجلس البلدى طبرق والوفد المرافق له تأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبى التى طرحها على الشعب لحل الأزمة الليبية.

كما قام المجلس البلدى لبلدية طبرق والوفد المرافق له بتكريم المستشار عقيلة صالح عيسى على جهوده ومواقفه الوطنية حيث قدموا له درعا وشهادة تقدير تقديرا له.