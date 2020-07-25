شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بالمدينة المنورة يحذر المواطنين من هطول أمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تتأثر بها بعض محافظات المنطقة، وأوضح المتحدث الإعلامى بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق منها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها: المدينة المنورة - والمهد – ووادي الفرع - وبدر - وينبع – والحناكية – وخيبر - والعلا – والعيص، التي بدأت صباح اليوم ، والمتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة ، مؤكدا أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم جميع الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

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