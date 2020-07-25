شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: العثور على 5 هياكل عظمية تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت الجهات المختصة في إمارة أم القيوين على 5 هياكل عظمية متشابكة تم اكتشافها في مقبرة العصر الحجري الحديث، في موقع الشبيكة بأم القيوين.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم السبت، أن الهياكل العظمية يعود تاريخها إلى الألف السادس قبل الميلاد، حيث تبين بعد تحليل العظام "بالكربون 14"، أنها تعود إلى ذكور في مرحلة الشباب دفنوا في الفترة نفسها.

وقد تم العثور على سهم من الصوان أسفل القفص الصدري للهيكل الأول ذات وضع القرفصاء، يرجح أنه كان سبب وفاته.