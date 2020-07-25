شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 203 من نزلاء المنشآت العقابية فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 203 من نزلاء من المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفق لما نشر موقع الإمارات اليوم.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، أن أمر الإفراج الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرصه على إدخال السرور والبهجة على قلوب كافة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، حتى وإن كان هناك من حاد عن الطريق القويم.

وذلك سعياً من سموه في مثل هذه المناسبات أن يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كأشخاص أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع.

وأكد أن النيابة العامة ستتخذ على الفور كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي للإفراج عن المشمولين بالعفو لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم والانضمام إلى أسرهم وذويهم خلال عيد الأضحى المبارك.