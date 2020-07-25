شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار بساحات المسجد النبوى في المدينة المنورة .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية اليوم سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من حيث أرتوت على إثرها الأرض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وظهر من خلال البث المباشر لقناة السنة النبوية سقوط أمطار المدينة المنورة من المسجد النبوى الشريف في الساحات الخارجية.









ونشرت قناة العربية عبر حسابها المخصص لحالة الطقس، سقوط أمطار غزيرة في شمال اليتمة جنوب المدينة المنورة.

وأصدرت الهيئة لعامة للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم تنبيه متقدم ورفع درجة الإنذار لمنطقة المدينة المنورة والتي تضم مدن الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادى الفرع، حيث هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع شبة انعدام في الرؤية .

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وشهدت منطقة الخليج ، أمس، طقسا متباينا، حيث تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، بينما الطقس في البحرين سيكون حارا ورطباً ويكون غائماً جزئياً احياناً .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل ، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض ، الشرقية ، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.