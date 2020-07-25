شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المغربية تفرض عقوبات على مخالفى وضع الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجبارى وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة، وفى بلاغ توصلت أفادت الوزارة المعنية بأنه "من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخى بعض الأفراد فى التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجبارى بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.

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و وفقا لما نشر على موقع هسبريس المغربى، تابع البلاغ الرسمى، بأن "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتى تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

وفى هذا الشأن، يسترسل المصدر، تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها فى حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحى والنظام العام.