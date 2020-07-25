شكرا لقرائتكم خبر عن المؤامرة على ليبيا مستمرة.. لقاء جديد بين السراج وأردوغان فى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا فى التآمر على الشعب الليبي، التقى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرج، بالرئيس التركي رجب أردوغان، فى قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول.
وقالت الرئاسة التركية في بيان اليوم السبت، إن اللقاء جرى في قصر وحيد الدين في مدينة اسطنبول، دون ذكر أي تفاصيل حول فحوى المحادثات.
وفي الوقت الذي تتعاون الدول فيه على وقف نزيف الدم في ليبيا، يبحث السراج مع أردوغان مصالحهما الشخصية التى تتنافى مع مطالب الشعب الليبي.
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