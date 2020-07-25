الرئيس الصومالي يكلف مهدي جوليد رئاسة حكومة تصريف أعمال

مقديشو / الخليج 365

كلف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مساء السبت، نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد، رئاسة حكومة تصريف أعمال، خلفا لحسن علي خيري الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان.

وأفاد بيان للرئاسة الصومالية، بأن جوليد سيتولى حكومة تصريف الأعمال حتى يعين الرئيس شخصية جديدة تخلف خيري في رئاسة الحكومة خلال 30 يوما وفقا للدستور.

وبحسب البيان، فإن تعيين حكومة تصريف الأعمال "يأتي في إطار تعزيز أعمال الحكومة وتفادي حدوث فراغ حكومي لحين تعيين رئيس وزراء جديد".

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس البرلمان محمد شيخ عبد الرحمن مرسل، تصويت البرلمان لصالح سحب الثقة من حكومة خيري، في جلسة شارك فيها 178 عضوا من أصل 275.

وأيد 170 نائبا سحب الثقة من الحكومة، فيما اعترض 8 نواب.

وعزا "مرسل"، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، سبب حجب الثقة عن حكومة خيري، بالقول إنها "أخفقت في تنفيذ وعدها بإعداد خطة واضحة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد"، في إشارة إلى إجراء أول انتخابات مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 1991.

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وكانت الانتخابات تجرى في الصومال خلال العقد الماضي عبر مندوبين مثل الوجهاء وزعماء القبائل، بسبب مخاوف أمنية نتيجة تهديدات مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية.

كما وجهت قوى سياسية أخرى اتهامات لخيري، بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد.

وفي بيان لاحق، أعلن فرماجو قبوله قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة "حفاظا على وحدة الهيئات الدستورية في البلاد خاصة في الوضع الراهن".

وأكد البيان أن فرماجو، سيعين بشكل عاجل رئيس وزراء جديدا لتشكيل حكومة قادرة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتعزيز الخدمات الشعبية في البلاد.



وتنتهي ولاية البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، آخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.



وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الجديد، على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، أما الرئاسية فهي مقررة في فبراير/ شباط 2021.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.