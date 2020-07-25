مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله / أحمد سمير / الخليج 365

اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، السبت، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المواجهات اندلعت بعد رشق مجموعة من الفلسطينيين قوة إسرائيلية بالحجارة، في منطقة "باب الزاوية" بمدينة الخليل المحتلة، ضمن الاحتجاجات على خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وأطلق الجنود الإسرائيليون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، وانتشروا بكثافة في منطقة المواجهات ومحيطها، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

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ومنذ أسابيع، تشهد مناطق مختلفة في الضفة الغربية مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في إطار الاحتجاجات الفلسطينية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية بدء خطة ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز الجاري، بحسب ما أعلنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن نتنياهو، أعلن تأجيل الخطوة، في ظل رفض دولي، وخلافات داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية حيالها.

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