بـ2862 إصابة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي لكورونا

بغداد / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 72 وفاة و2862 إصابة جديدة بكورونا.

وتعتبر الإصابات المسجلة اليوم الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد منتصف فبراير/شباط الماضي.

وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية قبل ذلك سُجلت، في 10 يوليو/تموز الجاري، وبلغت 2.848.

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وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بكورونا في العراق ارتفعت إلى 107 آلاف و573، منها 4284 وفاة، و73 ألفا و317 حالة تعاف.

وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي؛ جراء المعدل المتسارع من إصابات كورونا.

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى؛ حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود منذ مايو/أيار الماضي؛ عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

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