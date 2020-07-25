أردوغان وكونتي يبحثان المستجدات الإقليمية والشأن الليبي

إسطنبول / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الشأن الليبي.

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان السبت، أن اتصالا هاتفيا جرى بين أردوغان وكونتي.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الشأن الليبي، واتفقا على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في ليبيا.

كما ناقش أردوغان وكونتي، التعاون في مكافحة كورونا، والخطوات المقرر اتخاذها في فترة ما بعد كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.