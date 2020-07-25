ضبط مستودع أغذية مخالف في العتيبية بمكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة، مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة ، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية.

و أوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد ، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للإشتراطات حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر،

مبيناً بأنه تم مصادرته و إتلاف 20 كغم من المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر و تم إغلاق المستودع فوراً و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد ” عيد ” بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات الغذائية للمواطنين و المقيمين.