اخبار الخليج

ضبط مستودع أغذية مخالف في العتيبية بمكة

0 نشر
الخليج - زينة الفدح 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة، مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة ، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية.
و أوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد ، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للإشتراطات حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر،
مبيناً بأنه تم مصادرته و إتلاف 20 كغم من المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر و تم إغلاق المستودع فوراً و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد ” عيد ” بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات الغذائية للمواطنين و المقيمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مستودع أغذية مخالف في العتيبية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا