كشفت المديرية العامة للجوازات عن الخدمات التي تقدمها عبر مكاتبها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت أنها ستقدم الخدمة للحالات الطارئة وغير القابلة للتأخير، والتي لا يمكن إتمامها عبر منصة “أبشر”. وبيّنت أن فترة الدوام الرسمي خلال أيام العيد من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الجوازات” توضح الخدمات التي تقدمها عبر مكاتبها خلال إجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.