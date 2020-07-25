آل رحمة: سعداء بالإقبال الواسع على «أسبوع دبي للرياضات الشاطئية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فعاليات أول أيام «أسبوع الرياضات الشاطئية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة،مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية،واستمتع المشاركون بالأجواء الرائعة والطقس الخلاب على شاطئ كايت بيتش في جميرا، الذي يعد أحد أجمل الشواطئ في العالم؛ حيث يتميز بتوفر كافة الخدمات والمرافق فيه.

وقال ناصر أمان آل رحمة،مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: «سعداء بالإقبال الواسع والنجاح الكبير الذي حققه أسبوع الرياضات الشاطئية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي،ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية في مختلف مناطق دبي وبتنوع الرياضات لتشجيع الجمهور من مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني،وذلك منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، فكنا من أوائل المدن في تنظيم الأنشطة الرياضية بعد فترة التوقف،حيث بدأنا في العمل فور صدور قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي، وكانت البداية من خلال تنظيم أسبوع الرياضات البحرية الذي حظي بمشاركة واسعة من عشاق الرياضات المائية، والآن ننظم هذه البطولات، وبعد أسبوعين من الآن سننظم أسبوع الرياضات الثلجية؛ لنكون قد حققنا بذلك التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية سعياً من المجلس لنشر الرياضة بين كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وإتاحة الفرصة لممارسة كافة أنواع الرياضات».

وأضاف آل رحمة: «يتضمن أسبوع الرياضات الشاطئية أربع رياضات، هي الكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة الشاطئية، والتنس الشاطئي، والفوت فولي التي تشهد إقبالًا كبيراً، وتتزايد شعبيتها في دولة الإمارات، رغم حداثة هذه الرياضة بالدولة، وتحظى بإقبال كبير من الرياضيين الهواة والمحترفين على مدار العام، وخاصة من لاعبي كرة القدم، وأغلبهم من اللاعبين البرازيليين الذين يمثلون 50% من الممارسين لهذه اللعبة».

وفاز فريق كاسيانو وكيفين من أكاديمية إيه إف سي الرياضية في بطولة الفوت فولي التي اختتمت صباح أمس وشارك فيها 6 فرق من مختلف الجنسيات والأعمار، وأقيمت البطولة بنظام اللعب الزوجي.