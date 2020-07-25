شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مخالفة «عدم إعطاء أولوية للمشاة» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
دعت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، السائقين إلى ضرورة خفض السرعات، والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.
وقامت مديرية المرور والدوريات بتحرير مخالفات لنحو 15588 ألف مركبة للسائقين؛ لعدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران 2020 الماضيين؛ ولعدم الالتزام بخفض السرعة بالقرب من خطوط عبور المشاة ومنحهم الأفضلية في العبور.
وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة لشرطة أبوظبي، وحثت السائقين على الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم، وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور.
وأوضحت: إن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين ومنها البند (69) عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية
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