"مرور دبي" محذراً: الوقوف وسط الطريق تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 6

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حذر العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة الوقوف في وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيراً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل.

وأشار إلى أن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، تسفر عنها وفيات وإصابات بليغة، لافتاً إلى أن حادثاً واحداً يقع لهذا السبب يسفر عنه عادة عدد كبير من الضحايا، منوهاً بضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

وأوضع أن الوقوف في وسط الطريق تسبب في وقوع (5) حوادث خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أسفرت عن وفاة (4) أشخاص وإصابة (6) آخرين بإصابات متفرقة منها إصابة واحدة بليغة، وواحدة متوسطة، و(4) بسيطة، فيما تسبب في الفترة نفسها من العام الماضي في وقوع (6) حوادث أسفرت عن وفاة (6) أشخاص وإصابة (9) أشخاص بإصابات متفرقة منها إصابة واحدة بليغة، و(7) إصابات متوسطة، وإصابة واحدة بسيطة.

وكشف العميد سيف المزروعي، عن تحرير أكثر من (4994) مخالفة وقوف في وسط الطريق دون مبرر في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى تصدر شهر يناير مجموع عدد المخالفات حيث بلغ (1110) مخالفة، تلاه شهر فبراير بمعدل (983) مخالفة، ثم شهر مارس بمعدل (930) مخالفة، ثم مايو بمعدل (873) مخالفة، ثم يونيو بمعدل (835) مخالفة، وأخيراً شهر إبريل بمعدل (263) مخالفة.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ (1000) درهم و(6) نقاط مرورية.