مطار أبوظبي يستقبل وفد إطلاق مسبار الأمل بعد إنجاز مهته في اليابان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مطار أبوظبي الدولي وفد وكالة الإمارات للفضاء المشارك في إطلاق مسبار الأمل لدى عودته من اليابان على متن الرحلة القادمة من مطار هانيدا الدولي، وذلك بعد إنجاز مهامه وإطلاق «مسبار الأمل» بنجاح من منصة الإطلاق بقاعدة مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان بتاريخ 20 يوليو الجاري.

وقام موظفو مطار أبوظبي الدولي باستقبال أعضاء الوفد والترحيب بهم فور نزولهم من الطائرة، وذلك تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققوها في المهمة الفضائية التاريخية.

وبهذا الصدد قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي «إن الإطلاق الناجح لمسبار الأمل يأتي ترجمة لجهود لقيادتنا الرشيدة الرامية في تمكين الشباب والاستثمار في تكنولوجيا الفضاء، تحقيقاً لحلم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من اهتم بدخول دولة الإمارات مجال الفضاء والطيران».

وأضاف الهاشمي: «إن تطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات، من خلال الاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والبنية التحتية المتطورة، سيحقق أثراً إيجابياً على مجتمعنا وسيشجع على التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071».