«الشارقة الخيرية» توزع 5200 وجبة ضمن مشروع «إطعام الطعام»

قامت جمعية الشارقة الخيرية بتوزيع ٥٢٠٠ وجبة على العمال يوم الجمعة الماضي ضمن مشروعها «إطعام الطعام»، الذي تحرص على تنفيذه بشكل متواصل.

وأفاد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، بأن مشروع إطعام الطعام أحد الأعمال الإنسانية الذي تمارس من خلاله جمعية الشارقة الخيرية دورها في المشاركات المجتمعية من خلال التنسيق مع بعض المؤسسات والدوائر لتوزيع وجبات الطعام على العمال والفئات المساندة المنتسبة إليها.

وقال ابن خادم إن فرق الجمعية وزعت الجمعة الماضية 5200 وجبة طعام منها 4000 وجبة شملت فئة العمال بالمنطقة الحرة بالحمرية، و1200 وجبة أخرى وُزعت بمسكن عمال بلدية مدينة الشارقة، بينما كانت حصيلة الوجبات الموزعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هي ٤٠٠٠ وجبة غذائية، ليصبح إجمالي الوجبات الموزعة منذ مطلع شهر يوليو الجاري 9200 وجبة اشتملت على المشروبات الباردة والعصائر والفواكه والأرز المطبوخ وقطع اللحوم والدجاج.

وأوضح ابن خادم أن الجمعية خصصت 1.8 مليون درهم لتوفير 120 ألف وجبة يتم توزيعها حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن مواقع التوزيع ترتكز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالعمالة ومحدودي الدخل تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في أداء مهامهم في الحفاظ على البيئة ورسم صورة مشرفة وحضارية عن دولتنا الحبيبة، كما أكد أن المشروع يتم تفعيله من خلال التنسيق مع الدوائر والمؤسسات بما يعزز التعاون المثمر والمتبادل فيما يخدم الجمعية، ومن ثم يقود إلى الارتقاء بالعمل الخيري في دولة الإمارات، داعياً أفراد المجتمع وجمهور المحسنين إلى دعم مشاريع الجمعية ولاسيما مشروع إطعام الطعام من خلال قنوات التبرع الميسرة والمتاحة، متوجهاً في الوقت ذاته بالشكر الجزيل إلى جميع المبادرين إلى وضع تبرعاتهم في صناديق وحسابات الجمعية حتى تمكنت من تنفيذ مشاريع خيرية عديدة.